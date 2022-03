COD Warzone, ecco Rebirth Prove di Ferro: disponibili le nuove sfide

Un nuovo bundle dedicato a L'Attacco dei Giganti è disponibile in COD: Warzone Pacific, ma non solo: all'interno del battle royale arrivano infatti anche le nuove sfide Rebirth Prove di Ferro.

Nello specifico, quest'ultima rappresenta una variante del battle royale pensata per le coppie e caratterizzata da un gameplay particolarmente sfidante. Grazie alle molte modifiche apportate, ad esempio, a parametri come la salute e i danni, gli autori hanno prodotto effetti interessanti in termini di time to kill e approccio strategico. Nello specifico, riporta Activision, Rebirth Prove di Ferro "incoraggia gli operatori a mettere a segno un buon colpo iniziale, a colpire costantemente il bersaglio, a muoversi bene e a non affidarsi troppo ai veicoli e alle serie di uccisioni per arrivare alla vittoria". Quest'ultima, lo ricordiamo, sarà l'ultima modalità per affrontare Rebirth Island, al termine della quale un importante aggiornamento stravolgerà completamente la mappa presente in Call of Duty: Warzone Pacific.



E mentre i combattenti imbracciano le armi nel battle royale gratuito, ricordiamo che di recente lo shooter si è evoluto, grazie alla pubblicazione di tutte le numerose novità della Stagione 2 di Call of Duty: Warzone e COD: Vanguard. Una nuova fase ha infatti preso il via a febbraio, mentre da Activision è giunto al contempo l'annuncio ufficiale di Call of Duty: Warzone 2.