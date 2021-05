COD Warzone, richiesto a gran voce il nerf del sole: sta accecando i giocatori

A partire dall'esplosiva Stagione 3, Call of Duty Warzone ha accolto un rework dell'illuminazione e della caratterizzazione estetica di Verdansk. Non tutto sembra però essere andato per il meglio, come testimoniato da alcuni utenti che stanno manifestando il proprio malcontento in rete.

Già nelle scorse settimane sono piovute critiche da parte della playerbase a causa di un utilizzo non sempre saggio del contrasto dei colori di gioco, per cui alcuni punti della mappa risultavano troppo scuri o luminosi a seconda della propria prospettiva. Sembra però che un nuovo problema sia stato rilevato e immediatamente segnalato sulle pagine di reddit.

Come potete osservare visionando la breve clip che vi abbimo riportato più in basso, i raggi solari in quel di Verdansk risultano così violenti da accecare completamente i giocatori. Gli utenti sono così costretti ad evitare disperatamente quello che sembra essere a tutti gli effetti un errore grafico, nel rischio concreto di consegnarsi inermi tra le braccia degli avversari. Da qui la richiesta a gran voce di un insolito nerf del sole: staremo a vedere se Raven Software si esprimerà sulla questione, e se si metterà subito al lavoro per risolvere questo nuovo problema.

COD Warzone ha finalmente detto basta al meta dei camion: dopo l'ultimo update, il numero dei veicoli è stato sensibilmente diminuito nel tentativo di ripristinare l'equilibrio nella modalità Solo.