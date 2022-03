COD Warzone: Ricochet ha bannato 90 mila cheater, ma i giocatori ne chiedono di più

Ricochet, il sistema anti-cheat proprietario che protegge Call of Duty, ha colpito ancora: nella notte, Activision ha annunciata una nuova, corposa ondata di ban.

Attraverso i canali social ufficiali della serie, Activision ha fatto sapere che nel corso dell'ultima settimana il sistema anti-cheat Ricochet ha bannato altri 90.000 cheater dall'ecosistema di Call of Duty. A beneficiarne maggiormente è stato quasi sicuramente Warzone Paicific, che di imbroglioni ne attira a iosa a causa della sua natura free-to-play. L'annuncio è stato accolto positivamente dai videogiocatori, ma non sono mancate neppure delle critiche. Secondo alcuni, 90 mila ban a settimana non sono sufficienti ad eliminare la piaga, che sarebbe fortemente radicata nei giochi della serie e bisognosa di interventi ancor più decisi. Altri fanno notare che potrebbero essere stati colpiti dal "ban hammer" anche dei giocatori incolpevoli (tra i sospesi ci sarebbero degli utenti con un rapporto K/D troppo basso per essere considerati cheater), dunque Activision invita tutti gli interessati che ritengono di essere stati colpiti ingiustamente ad aprire un support ticket.

L'annuncio della nuova ondata di ban arriva a poche ore dalla presentazione della nuova mappa di Rebirth Island in Call of Duty Warzone Pacific, che guadagna ben due punti d'interesse in vista del debutto della Stagione 2 Reloaded di COD Warzone e Vanguard, il cui inizio è fissato per la prossima settimana.