COD Warzone: sistema Ricochet già superato? Cresce il numero di cheater

Dopo un inizio piuttosto promettente e la parziale scomparsa dei cheater su Caldera, sembra che il sistema Ricochet lanciato da Activision e Raven Software su Call of Duty Warzone Pacific stia iniziando a perdere qualche colpo.

Nel giro di un mese circa dal suo esordio, Ricochet ha reso possibile il ban di migliaia di cheater che da ormai troppo tempo compromettevano l'esperienza multiplayer online offerta dal celebre Battle Royale. Dopo i primi segnali incoraggianti, tuttavia, sembra che gli hacker stiano man mano tornando a galla, come testimoniato dal crescente malcontento dell'utenza.

A segnalare il ritorno dei cheater sono stati gli utenti reddit, che stanno discutendo della questione nella sezione ufficiale dedicata allo sparatutto. Anche il noto streamer Dr. Disrespect si è detto notevolmente contrariato dall'inefficacia di Ricochet in queste ultime settimane: "Non sta funzionando. Bisogna lavorare immediatamente ad una soluzione, dovrete escogitare qualcosa per questo engine, non sta funzionando", sono state le sue parole durante una recente diretta streaming. Alcuni giocatori console pretendono che il cross-play venga attivato solo tra l'utenza PlayStation e Xbox, in modo da isolare la playerbase che gioca da PC, dove sfortunatamente si annida la stragrande maggioranza dei cheater.

Raven Software ha specificato sin da subito che il lancio di Ricochet avrebbe rappresentato soltanto un primo passo verso la sua battaglia contro i cheater. Il sistema kernel-level si evolverà nel corso del tempo e, si spera, diventerà meno aggirabile da parte degli hacker: "Siamo impegnati e determinati a migliorare il sistema anti-cheat Ricochet, combattendo a favore della community e contro quei giocatori intenzionati a rovinare l'esperienza di gioco".

Nel frattempo, la community si sta lamentando in maniera feroce con Raven Software per la mancanza del FOV slider di COD Warzone su console.