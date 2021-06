COD Warzone: rimossi i contratti di Nakatomi Tower, bilanciamento armi e nuove playlist

Raven Software ha oggi distribuito un nuovo update per Call of Duty Warzone, con cui il celebre Battle Royale ha visto rimossi i contratti di Nakatomi Tower ispirati a Die Hard e inizialmente aggiunti in concomitanza con l'inizio dell'evento '80s Action Hero.

Oltre ad aver eliminato il contratto e chiuso il vault di Downtown, il team di sviluppo ha reso inoperativo l'accampamento della CIA, mentre i campi dei sopravvissuti sono stati abbandonati (questi legati ai film di John Rambo).

Per quanto riguarda le novità delle playlist, abbiamo il ritorno di Denaro Sporco in modalità Trio, nel mentre Lotta di Potere e Malloppo in Trio sono stati rimossi. Su Rebirth Island ritorna la modalità Trio e rimane presente anche quella a Quartetti.

Diversi i bug corretti, tra cui quello legato al rinculo orizzonale del FARA 83, ed anche quelli che causavano l'apparizione del mirino VLK 3.0 di Modern Warfare al posto delle ottiche Axial Arms 3x e Royal & Kross 4x. A tal proposito, Raven ha anticipato che nella Stagione 4 ci saranno interessanti novità riguardanti i mirini telescopici di COD Black Ops Cold War.

Passando alle armi, abbiamo un solo ribilanciamento, ovvero quello riguardante la mitraglietta PPSh-41, di cui è stato leggermente modificato il posizionamento del mirino metallico, tramite cui dovrebbe essere ora più semplice rimanere agganciati al bersaglio.

