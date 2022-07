COD Warzone: risolti due bug della Stagione 4 Furiosa, ma c'è ancora del lavoro da fare

La Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Warzone, oltre a tanti nuovi contenuti, ha portato inevitabilmente con sé anche una serie di bug e problematiche. Per fortuna, Raven Software si è già messa al lavoro per risolverli.

Pochi minuti fa, ha pubblicato una nuova patch volta alla risoluzione di due problemi ben specifici di Call of Duty Warzone: adesso la Sfida per il Vargo-S (una delle nuove armi della Stagione 4 Furiosa) funziona correttamente, mentre il toggle per l'animazione della maschera Anti-Gas, che non ha mai funzionato in questi due giorni, è stato provvisoriamente rimosso: ritornerà in una versione funzionante con uno dei prossimi update.

Il lavoro di rifinitura da parte di Raven Software non è ancora finito, dal momento che risultano essere presenti anche altri bug, come il Dev Error 5476, il danno causato dal ritardo dell'animazione della Maschera Anti-Gas, l'errato quantitativo di armatura offerto dai perk Temprato e Specialista, e le modifiche involontarie all'illuminazione di Caldera. Tutti i problemi fin qui elencati si trovano sotto investigazione e verranno risolti non appena verranno trovate delle soluzioni definitive.