COD Warzone, risolto il bug della Caccia ad Adler: Raven pensa a come farsi perdonare

Il lancio della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è stato pirotecnico, ma purtroppo non esente da problematiche più o meno gravi. Ad esempio, una delle più grandi novità della season, la Caccia ad Adler, ha debuttato con dei problemi alla progressione che hanno impedito a molti giocatori di completare i compiti assegnati.

Un problema piuttosto grave, specialmente se consideriamo che la Caccia ad Adler è nata come un evento a tempo limitato. I progressi non conteggiati e l'impossibilità di recuperare delle informazioni erroneamente piazzate fuori dalla mappa hanno impedito a molti giocatori di ottenere le ricompense previste, ossia un portafortuna per arma, dei biglietti da visita e una nuova skin operatore.

C'ha messo una settimana intera, ma alla fine Raven Software è riuscita a trovare una soluzione e a risolvere i problemi alla progressione della Caccia ad Adler. Il fix è arrivato quest'oggi con un nuovo aggiornamento, assieme ad una promessa: dal momento che il tempo per la sfida sta per terminare, gli sviluppatori stanno pensando a un modo per consentire ai giocatori che hanno riscontrato il bug di ottenere le ricompense che meritano. Maggiori dettagli verranno rivelati nei prossimi giorni. Che stiano pensando ad un'estensione dell'evento?

L'aggiornamento di oggi 28 aprile ha anche ridotto la grandezza del primo e secondo cerchio per Verdansk Resurgence, rivisto i confini di alcune zone di Verdansk per impedire ai giocatori di uscire fuori dalla mappa, risolto un bug a causa del quale gli effetti del gas persistevano a schermo anche dopo l'uscita dalla cortina, e molto altro ancora. Trovate il changelog completo in calce a questa notizia. Raven Software ha infine anticipato che con il prossimo aggiornamento saranno bilanciate le armi CR-56 AMAX, FARA 83 e Bullfrong, oltre agli accessori di Cold War.