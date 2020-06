COD Warzone: ritorna la modalità Malloppo Denaro Sporco

Nel corso delle ultime ore si è nuovamente aggiornato l'elenco di playlist disponibili per i giocatori di Call of Duty: Warzone, lo sparatutto free to play di Activision e Infinity Ward. A grande richiesta è infatti tornata ad essere disponibile Malloppo: Denaro Sporco, ovvero la variante particolarmente amata dai giocatori della modalità Malloppo.

A differenza della modalità tradizionale, Denaro Sporco consente di accumulare molti più soldi attraverso l'eliminazione degli altri giocatori. Lo scopro di questa modalità, che prevede la possibilità di rientrare in partita dopo la morte, consiste infatti nel mettere da parte grosse cifre di denaro per poi depositarle, assegnando la vittoria al primo team che riesce a depositare la cifra stabilita. Se amate le modalità tradizionali non avete comunque nulla da temere, poiché anche la BR Solo è disponibile e accessibile spulciando tra le voci del menu principale. Il team di sviluppo sta infatti riscontrando qualche problema nella gestione dell'interfaccia utente di Call of Duty Warzone e presto dovrebbe arrivare un update che risolverà questi fastidiosi problemi.

Vi ricordiamo che tra le altre modalità speciali c'è anche Zuffa a Squadre, perfetta per chi è in cerca di un modo per sbloccare il Grau nella Stagione 4 di Call of Duty Warzone.