COD Warzone, rivoluzione in arrivo? La nuova mappa sostituirà Verdansk, secondo Henderson

Sono giorni di particolare fermento per Call of Duty Warzone. Il battle royale di Activision si è aggiornamento alla Stagione 5 introducendo tutta una serie di novità per gli appassionati dello sparatutto, ed in parallelo sono emersi online i primi leak riguardanti Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo premium della serie in arrivo a fine 2021.

In questo contesto si è inserito Tom Henderson, solitamente sempre ben informato sulle questioni riguardanti franchise come Call of Duty, Battlefield e Grand Theft Auto. Secondo quanto riferito dall'insider, nel corso di novembre, mese della pubblicazione prevista di COD Vanguard, la cara vecchia Verdansk di COD Warzone sarà completamente sostituita da una nuova mappa a tema Seconda Guerra Mondiale. Lo scorso marzo era già attesa l'introduzione di un nuovo campo da guerra legato a Black Ops Cold War, ma Raven Software si è limitata a trasferire temporalmente la mappa e a modificare in modo limitato certi suoi aspetti.

L'arrivo di Vanguard - continua Henderson - non costituirà alcun ostacolo per le armi e gli oggetti cosmetici provenienti dai mondi di Black Ops Cold War e Modern Warfare, che verranno interamente salvaguardati all'interno di questa nuova versione di Warzone. Il battle royale, inoltre, dovrebbe ricevere il tanto agognato sistema anti-cheat proprio in coincidenza del lancio di Vanguard. Pur trattandosi di una fonte solitamente affidabile, rimaniamo come sempre in attesa di un eventuale riscontro da parte di Activision sul futuro del suo fortunato battle royale.