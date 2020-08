COD Warzone 'sarà più vivo' grazie a Black Ops Cold War, promette Infinity Ward

Mentre cresce l'attesa per il reveal di Call of Duty Black Ops Cold War, Joe Cecot di Infinity Ward ha concesso un'intervista alla redazione di Redbull.com per confermare l'arrivo di numerose novità in COD Warzone dopo l'annuncio del prossimo capitolo della serie sparatutto di Activision.

A detta del co-direttore dello sviluppo del comparto multiplayer dei titoli firmati Infinity Ward, infatti, "con l'ormai prossima rivelazione di Black Ops Cold War ci si prospettano sicuramente delle grandi opportunità per unire quei contenuti e continuare a evolvere Warzone pur avendo in mente il franchise di Modern Warfare".

L'esponente della celebre sussidiaria di Activision prosegue nel suo discorso e afferma che "sono davvero emozionato. Penso alle cose che stiamo sviluppando e... beh, posso dire che ci stiamo lavorando ma non possiamo offrire dei dettagli specifici sui contenuti. Ma credo che tutte queste novità contribuiranno a dare più vita a COD Warzone, penso che sarà una cosa davvero eccitante".

Per saperne di più sulle sorprese riservateci dagli sviluppatori di Call of Duty Warzone, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale del nuovo capitolo dell'iconica saga FPS di Activision. A tal proposito, vi estendiamo nuovamente il nostro invito a seguire il reveal di COD Black Ops Cold War sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 26 agosto.