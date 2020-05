COD Warzone: una scheda rossa sta facendo impazzire i fan

Come ormai ben saprete, nel corso degli ultimi giorni è arrivato un corposo aggiornamento per Call of Duty Modern Warfare e Warzone che ha introdotto un bel po' di novità come la mitragliatrice leggera MK9 Bruen, i contratti Ricercato e le skin Ossidiana. Tra i nuovi contenuti della battle royale pare esserci anche una misteriosa scheda rossa.

Attualmente è possibile trovare questa scheda all'interno di un forziere leggendario e in maniera del tutto casuale, sebbene tale oggetto non abbia alcuna utilità nel gioco. C'è chi pensa si tratti di una chiave d'accesso ai bunker sotterranei, i quali sono protetti da un tastierino numerico che chiede di immettere un codice specifico, e chi ritiene che queste schede possano avere qualche legame con un imminente arrivo dei non morti in giro per la mappa. Esiste anche una teoria sul probabile arrivo delle bombe atomiche nella battle royale e non è da escludere che siano in arrivo diverse schede colorate che consentono l'accesso a stanze protette nelle quali si può evitare la morte istantanea a causa dell'enorme e potentissima esplosione.

Non si hanno purtroppo informazioni precise e nemmeno i dataminer sono riusciti a scovare maggiori dettagli su questo misterioso oggetto, costringendo l'intera community ad attendere un annuncio ufficiale in merito da parte degli sviluppatori.

