COD Warzone: scoperto il modo per accedere in anticipo alla nuova mappa del Battle Royale

Activision e Raven Software non lanceranno la nuova mappa di Call of Duty Warzone fino a quando non si concluderà stasera l'evento finale della Stagione 2, ma alcuni utenti sono già riusciti a mettere piede nella nuova ambientazione.

A quanto pare, il metodo per riuscire a tuffarsi nella nuova mappa di Warzone risulta piuttosto semplice: basta infatti avviare una lobby privata e iniziare una partita in Mini Royale. Pur vero che non potrete spostarvi per l'intera mappa a causa della natura della modalità in questione, avrete l'opportunità di muovervi per la prima volta all'interno della rinnovata ambientazione dello shooter.

Come potete dare uno sguardo tramite il video riportato in cima alla notizia, pubblicato su YouTube dal canale Mayzomatic LIVE, si tratta di una versione rivisitata della vecchia Verdansk che ha accompagnato i giocatori in tutti questi mesi. Troviamo diverse differenze a livello estetico, tra cui rinnovato utilizzo della palette dei colori, ma sembrano essere numerose anche le aggiunte a livello contenutistico, tra cui nuovi edifici, aggiunte per quelli preesistenti, e aree completamente inedite disseminate in giro per tutta Verdansk. Cosa ve ne pare della nuova mappa realizzata da Raven Software?

Infinity Ward ha intanto confermato che COD Warzone continuerà ad essere supportato negli anni a venire con nuovi contenuti e costanti aggiornamenti.