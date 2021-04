COD Warzone: segnalati problemi alla progressione della Caccia ad Adler

Il lungo e spettacolare evento di fine stagione si è concluso consegnando ai giocatori di Call of Duty Warzone la nuova mappa di Verdansk '84 e tantissimi nuovi contenuti da affrontare e sbloccare. Purtroppo, come spesso accade al lancio di aggiornamenti così corposi, qualcosa è sfuggito al controllo degli sviluppatori.

Stando alle numerose segnalazioni reperibili in rete, il nuovo evento a tempo limitato Caccia ad Adler, una delle principali novità della Stagione 3, soffre di alcuni problemi alla progressione. L'evento offre delle sfide uniche sia in Black Ops Cold War sia in Warzone, impegnando i giocatori nella ricerca del nascondiglio di Adler e offrendo in cambio ricompense come portafortuna per arma, biglietti da visita e una nuova skin operatore. Peccato che al momento i progressi non vengano tracciati e le sfide completate non vengano contrassegnate come tali. Come se non bastasse, spesso e volentieri le informazioni da recuperare appaiono al di fuori dei confini della mappa, divenendo quindi irraggiungibili per i giocatori.

Gli sviluppatori di Raven Software hanno già riconosciuto il problema, e nella serata di ieri hanno confermato di essersi messi al lavoro per risolverlo il prima possibile. Nel frattempo, potete godervi il weekend a doppi punti esperienza in Warzone e Black Ops Cold War.