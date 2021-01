COD e il 'modello Warzone': altre serie seguiranno l'esempio nel 2021, per Mat Piscatella

In un articolo di approfondimento di GamesIndustry.biz sulle prospettive dell'industria videoludica nel 2021, l'analista di NPD Group Mat Piscatella si è detto certo del fatto che, da qui ai prossimi 12 mesi, molte aziende prenderanno esempio da Activision con la strada tracciata da COD Warzone.

Stando infatti a quanto riferito ai giornalisti di GI.biz da Piscatella, nel corso dell'anno appena iniziato assisteremo all'adozione di un simile modello di sviluppo da parte dei colossi del settore che desiderano rilanciare, o mantenere sulla cresta dell'onda, le proprie serie videoludiche più importanti.

A detta dell'analista NPD, infatti, con il progetto di Call of Duty Warzone i vertici di Activision hanno saputo "raggiungere con successo un nuovo pubblico e fidelizzare i propri giocatori di lungo corso, e questo indipendentemente dalla piattaforma preferita, dal tipo di gioco o dal modello di business. La loro strategia di franchising con Call of Duty non ha eguali sul mercato. Mi aspetto quindi che altri proprietari di franchise celebri, nel 2021 e oltre, cerchino di seguire questo modello di sviluppo".

Nonostante il grande successo commerciale di COD Modern Warfare e alle enormi vendite di COD Black Ops Cold War, in effetti l'esperienza multiplayer di Call of Duty Warzone non ha mai smesso di esercitare una fortissima attrattiva in milioni di appassionati, prova ne sia l'impegno profuso da Activision per aggiornare in maniera costante l'offerta ludica dello sparatutto gratuito. E voi, come la pensate al riguardo? Credete che nel 2021 gli autori di altre serie celebri (non solo FPS) seguiranno l'esempio di COD Warzone?

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su origini ed evoluzione di COD Warzone come fenomeno di successo.