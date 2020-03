CoD Warzone: Shroud insoddisfatto, critica il sistema di respawn

Warzone è arrivato solo due giorni fa e può vantare addirittura sei milioni di download. La modalità battle royale è stata letteralmente presa d'assalto dai giocatori e Activision ha già dichiarato che potrebbe arrivare a supportare 200 giocatori simultaneamente.

Tra coloro che hanno testato la nuova modalità di gioco di Call of Duty c'è l'immancabile Shroud il quale, però, non pare esser del tutto soddisfatto.

Il motivo, secondo Shroud, è da ricercarsi nel sistema di respawn. Lo streamer in forza alla piattaforma Mixer, in particolare, contesta la feature “gulag”.

Come sapete una volta caduti i giocatori vengono imprigionati in un campo di prigionia e devono saper guadagnarsi la possibilità di rientrare combattendo contro un avversario in un duello 1vs1.

Il sistema di rigenerazione di Warzone promuoverebbe un gameplay "folle" del battle royale secondo lo streamer. "Non mi piace che entri in uno scontro a fuoco, poi resusciti, e poi entri in un combattimento, e poi resusciti. Non mi piace questo ciclo. È un battle royale, dovresti muoverti".

Queste continue rigenerazioni, inoltre, secondo lo streamer peggiorano l'esperienza di gioco all'inizio di ogni partita, con tutti e 150 i giocatori in vita. "Ogni luogo in cui atterri è una hot zone, rimane così, è pazzesco", ha aggiunto.

Secondo Shroud, il sovraccarico di opzioni di respawn nel battle royale di Activision dovrebbe essere fortemente ridotto o addirittura eliminato, così da sfoltire le fila velocemente. “Forse il gioco potrebbe avere solo un Gulag, o un respawn? Questo dovrebbe mantenervi in movimento", ha suggerito. "Dovrebbe esserci un solo respawn per chiunque...".

Lo streamer ha anche suggerito che Infinity Ward di rallentare la velocità della nube di gas, considerata da lui “troppo veloce”.

Voi cosa ne pensate? Avete già dato un'occhiata alla nostra guida?