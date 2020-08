COD Warzone 'si evolverà con i prossimi Call of Duty', svela Infinity Ward

Intervistato da GamesRadar.com, Geoff Smith di Infinity Ward ha confermato la volontà degli autori di COD Warzone di evolvere il gameplay e i contenuti del battle royale di Activision seguendo i prossimi capitoli di Call of Duty.

Approfittando dello spazio concessogli da GR, il Direttore del Design di Call of Duty Warzone ha contribuito a fare luce sulle ambizioni nutrite da Infinity Ward spiegando come "sebbene Warzone sia strettamente legato a Modern Warfare, è stato progettato sin dal principio come un gioco a se stante. Il titolo continuerà ad essere aggiornato nel tempo, si evolverà e si legherà ad altri videogiochi dell'universo di Call of Duty".

Grazie anche all'incredibile accoglienza riservata dagli appassionati, il destino di COD Warzone sembra perciò essere quello di adattarsi dinamicamente all'esperienza grafica, ludica, narrativa e contenutistica dei futuri capitoli della saga sparatutto di Activision, partendo dal rumoreggiato Black Ops Cold War apparso in un'immagine promozionale.

Dal marzo di quest'anno ad oggi, Call of Duty Warzone ha attirato decine di milioni di giocatori, contribuendo ad aumentare la popolarità di COD Modern Warfare e spronando gli sviluppatori a pubblicare numerosi update "minori" e aggiornamenti di più ampia portata, come quello della Stagione 5 previsto per domani, mercoledì 5 agosto, su PC e console.