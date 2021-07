COD Warzone: situazione cheat drammatica, gli utenti chiedono limitazioni al cross-play

La situazione cheat in quel di Verdansk si fa progressivamente più drammatica, e continua a crescere il malcontento dei giocatori di COD Warzone che chiedono a gran voce un intervento più deciso da parte di Activision e Raven Software.

Un gruppo di giocatori si è radunato sul forum di reddit per chiedere agli sviluppatori di Raven di limitare il cross-play alle sole utenze console, in attesa di trovare un rimedio definitivo ai cheater di Call of Duty Warzone. Sappiamo bene, infatti, come la maggior parte degli hacker provegna dalla playerbase PC, dove è più semplice attivare vari software che permettano di sfruttare aimbot, wallhack e così via.

"Salvate la community e abilitate il cross-play solo per console come soluzione temporanea", ha affermato Redditor Sec0nd. "Apparentemente ottenere un anti-cheat è difficile, quindi che almeno abilitiate una sorta di cross-play solo per console. Solo come soluzione temporanea. Il gioco è letteralmente ingiocabile al momento".



Al momento, Raven Software non ha mai parlato di una possibilità del genere, e si teme inoltre una nuova ondata di cheat basati su machine learning per console che renderebbe inutile anche una soluzione simile.

Intanto, COD Warzone e Cold War si sono nuovamente aggiornati con la Stagione 4 Reloaded, di cui sono stati svelati i contenuti ed il peso di download.