COD Warzone: skin e progetti dei vecchi Battle Pass arrivano nel negozio

Solitamente gli elementi cosmetici legati ad una stagione non sono più acquistabili nei vari game as a service, ma Activision ha deciso di dare una seconda possibilità ai giocatori di Call of Duty Warzone Pacific grazie ad una nuova sezione del negozio.

Tale vetrina dello store in game prende il nome di Pacchetti Cassaforte Battle Pass e include una serie di DLC contenenti progetti e skin che sono arrivati nelle vecchie stagioni dello sparatutto gratis. Tra questi troviamo il NATO vs. Warsaw III, al cui interno troviamo dieci diverse skin, inclusa quella di Wraith. Gli altri pacchetti in vendita nel negozio in game contengono numerosi progetti distribuiti attraverso i pass delle passate stagioni e che vengono venduti in base alla categoria d'appartenenza: troviamo infatti un bundle con tutti i fucili d'assalto, uno con tutti i fucili tattici, uno con tutte le mitragliette e uno che comprende sia i fucili a pompa che quelli di precisione. Il costo dei pacchetti in questione varia dai 1.600 ai 2.000 Punti COD e i più costosi contengono un numero più elevato di oggetti leggendari.

Va precisato che quelli elencati sopra sono i bundle attualmente in vendita nel negozio e legati a Call of Duty Black Ops Cold War, ma nelle prossime settimane potremmo vedere arrivare anche pacchetti dedicati a Modern Warfare e alle scorse stagioni, come ad esempio quella che ha avuto come protagonista Ghost.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi operatori che torneranno nel negozio, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sull'anti-cheat RICOCHET di COD Warzone Pacific.