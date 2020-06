COD Warzone, un sottomarino sotto la diga? La nuova teoria della community!

È ormai da tempo che i giocatori di Call of Duty: Warzone esplorano con incredibile attenzione la mappa del battle royale, alla ricerca di segreti ed easter egg.

Di recente, l'attenzione della community di è in particolar modo concentrata nell'area della diga: al di sotto delle acque circostanti, i giocatori sono infatti convinti che vi sia celato qualcosa di inaspettato. Le teorie in merito sono molte, ed un vasto numero di utenti sta contribuendo allo sforzo collettivo per cercare di decifrare i numerosi avvistamenti realizzati in-game. Ora, tra le ultime teorie a trovare spazio in rete ha fatto la sua comparsa anche l'ipotesi di un enorme sottomarino. Alcuni giocatori evidenziano infatti come sotto i ghiacci presenti nella zona sia possibile scorgere il profilo di un oggetto non identificato, la cui sagoma potrebbe effettivamente coincidere con un esploratore dei mari. In apertura e in calce a questa news, potete visionare due filmati dedicati al presunto mistero che il team di sviluppo ha voluto celare nella zona della diga: voi cosa ne pensate?



Gli universi di COD: Warzone e COD: Mondern Warfare hanno accolto la Stagione 4, che ha portato con sé numerose novità. Il pubblico, tuttavia, guarda già al futuro, ipotizzando un imminente arrivo di una battle royale da 200 giocatori in Call of Duty Warzone.