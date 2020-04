COD Warzone Stagione 3, tutte le novità: arrivano la modalità Quad e il cane di Ghosts

Nuovi contenuti sono ormai pronti a fare il proprio esordio all'interno delle produzioni Activision parte del franchise di Call of Duty. Dopo i contenuti introdotti dalla Stagione 3 in COD: Modern Warfare, anche COD: Warzone si prepara all'aggiornamento.

Esattamente come per il "fratello maggiore", i vertici della software house hanno provveduto a rendere disponibili numerosi dettagli sui cambiamenti introdotti nel battle royale. Il free to play, nello specifico, è pronto a vedere protagonisti sulle proprie mappe delle squadre di giocatori ancora più ampie, grazie all'introduzione di una modalità di gioco completamente inedita. Denominata "Drop into Quad", quest'ultima è disponibile nella battle royale e in Plunder. Grazie a questa modifica, ora gli utenti possono cooperare con altri tre amici, per un totale di quattro membri per ogni gruppo.



Ulteriori modifiche diventeranno invece operative nel corso delle prossime settimane. In particolare, il team di sviluppo invita ad attendersi ulteriori cambiamenti, con modalità e playlist che determineranno variazioni legate a riduzioni del loot a singole tipologie di armi o altre sorprese. Sul campo di battaglia si amplia inoltre l'arsenale di armi recuperabili, tra le quali figurano ad esempio versioni silenziate non di una medesima arma. Il Battle Pass 3 permetterà anche di utilizzare il cane di Ghosts, figura che potrebbe rivelarsi molto utile in battaglia.



Nel corso della giornata di ieri, è stato inoltre pubblicato un trailer per la Stagione 3 di COD Warzone e COD Modern Warfare.