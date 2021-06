COD Warzone, Stagione 4: i camion corazzati sono già stati rimossi per un bug

A poco più di un giorno dal debutto ufficiale della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, Treyarch si è vista costretta a rimuovere il nuovo veicolo della battle royale.

Nella nuova stagione sono infatti stati introdotti i camion corazzati, potenti mezzi che i giocatori possono utilizzare per andare a caccia di avversari in giro per la Verdansk del 1984. Sembra però che alcuni utenti abbiano scoperto un trucco che consente di sfruttare questo potente mezzo per diventare invisibili, così da vincere ogni match senza particolari problemi. Tale scoperta da parte dei giocatori del free to play ha spinto il team di sviluppo a rimuovere temporaneamente questo veicolo dal gioco, in attesa che il bug venga risolto. Al momento non sappiamo quando potremo saltare nuovamente a bordo dei camion corazzati ed è probabile che siano necessari giorni per un fix.

Vi ricordiamo che il camion corazzato è solo una delle tante novità dell'ultima stagione dello sparatutto, il quale ha introdotto la prima skin reattiva di COD Black Ops Cold War e Warzone.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come sbloccare gratis MG 82 e C58 nella Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War? Non dimenticate inoltre di leggere la guida su come giocare Call of Duty Warzone a 120 Hz su PlayStation 5.