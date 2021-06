COD Warzone Stagione 4: come giocare a 120 Hz su PS5

A partire da oggi è possibile gettarsi nella mischia con la Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, il cui ultimo aggiornamento non solo introduce una discreta mole di contenuti ma porta anche sulla versione PlayStation 5 la possibilità di giocare a 120fps.

Requisiti per giocare a 120 Hz

In maniera simile all'HDR, anche i 120 Hz non possono essere abilitati su qualsiasi televisore al quale è stata collegata una PlayStation 5 ma occorre che vi siano delle precise condizioni. Innanzitutto bisogna disporre di un pannello in grado di gestire immagini a 120 Hz. In questo caso potete verificare che il vostro monitor o la vostra televisione supportino tale funzionalità visitando la pagina ufficiale del prodotto sul sito del produttore o il manuale. Va precisato che solo le TV più recenti supportano i 120fps alla risoluzione 4K, ma nel caso in cui il vostro dispositivo non dovesse godere di tale feature non è il caso di demordere: molte TV uscite negli ultimi anni possono gestire immagini alla stessa fluidità ma ad una risoluzione minore, solitamente pari a 1440p (risoluzione che purtroppo non è supportata al momento da PlayStation 5) o a 1080p. In tal caso basta abbassare la risoluzione di output della console per poter godere dei benefici della maggiore fluidità delle immagini a schermo. Altro requisito di fondamentale importanza è il cavo HDMI utilizzato per collegare la console allo schermo, dal momento che deve trattarsi di un cavo HDMI 2.1.

Come attivare i 120 Hz sulla versione PS5 di COD Warzone

Questa funzionalità, che è stata introdotta qualche mese fa grazie ad un aggiornamento del firmware di PlayStation 5, consente a chiunque soddisfi i requisiti elencati sopra di aumentare la fluidità dei giochi che permettono l'output a 120 Hz e di avere quindi dei tempi di risposta più rapidi nelle modalità multigiocatore (vi ricordiamo che tra i titoli che la supportano troviamo il Crogiolo di Destiny 2 e il multiplayer classico di Call of Duty Black Ops Cold War). Una volta sicuri di avere lo schermo giusto collegato alla console con il cavo corretto, non dovete fare altro che accendere la vostra PS5 e visitare la scheda "Schermo e video" per poi spostare il cursore verso il basso fino a trovare la voce "Abilita output 120 Hz", la quale può essere impostata su Disattivato o Automatico. Selezionate la seconda opzione per fare in modo che i titoli che supportano tale feature permettano di giocare ad un framerate più elevato sacrificando la risoluzione. Va precisato che se la vostra TV supporta i 120 Hz solo a 1080p è di fondamentale importanza abbassare la risoluzione nell'apposito menu.