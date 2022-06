COD Warzone Stagione 4, deforestazione su Caldera: il team aumenta la visibilità

In attesa del debutto della mappa Fortune's Keep di Call of Duty: Warzone Pacific, il battle royale è pronto ad accogliere tante ulteriori novità in occasione del lancio della Stagione 4.

In vista della nuova fase del titolo, il team di sviluppo ha alzato il sipario su alcune delle modifiche principali in programma per lo shooter. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, in particolare, è stato confermato che la Stagione 4 di COD: Warzone Pacific porterà con sé diversi aggiornamenti per la mappa Caldera.

Tra questi ultimi, spicca in particolare la decisione degli sviluppatori di ridurre di ben il 50% il volume della vegetazione presente nell'area. In questo modo, dovrebbe migliorare la visibilità generale offerta ai giocatori di Call of Duty: Warzone Pacific. In aggiunta, è previsto l'incremento del numero di Punti d'Interesse, oltre che del loot recuperabile nel corso delle partite al free to play. In aggiunta, non mancheranno all'appello nuovi Vault dei Mercenari, con ricche sorprese custodite al proprio interno. Ulteriori novità, promette Activision, inaugureranno la Stagione 4 di COD: Warzone Pacific.



In attesa del lancio della nuova fase del free to play, sono state abilitate le Zone di Saccheggio di Alto Valore di COD: Warzone Pacific.