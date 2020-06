COD Warzone, Stagione 4: guida alla posizione delle Informazioni di Ghost

Di recente è stato introdotto un nuovo tipo di sfide all'interno di Call of Duty Warzone, attraverso le quali i giocatori devono esplorare la mappa alla ricerca di documenti che contengono informazioni su Ghost, il soldato mascherato. Scopriamo quindi la posizione di ogni singolo documento, così da ottenere un bel po' di punti esperienza.

Prima di procedere con i dettagli sulla posizione dei documenti di intelligence, va precisato che nel menu delle sfide, sotto la scheda informazioni, è possibile selezionare la sfida di vostro interesse e premere il tasto Triangolo su PS4 (Y su Xbox One) per vedere a schermo una piccola immagine che indica il luogo in cui si nasconde l'oggetto da recuperare.

Ecco di seguito i sei documenti e la relativa posizione:

Nell'edificio principale della Stazione televisiva (TV Station sulla mappa), al piano terra: troverete il documento su una scrivania All'aeroporto, nell'area più a nord dell'edificio principale: il documento è in un PC A nord dell'aeroporto c'è una torre di controllo, trovate il documento in uno dei computer della sala comandi A sud della base militare c'è un aeroplano distrutto, il documento si trova a terra, vicino ai sedili che precedono la cabina di comando Nella base militare, all'interno dell'edificio più piccolo situato a sud-ovest rispetto a quello centrale e più grande: il documento si nasconde nella radio, accanto ad un portatile Sempre nella base militare, nell'edificio rettangolare nell'angolo a sud-ovest: trovate il documento interagendo con i due monitor al suo interno

Prima di lasciarvi al filmato e all'immagine che mostrano la posizione esatta dei documenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su come sbloccare gli stili alternativi del Capitano Price in COD Warzone.