COD Warzone, arriva la nuova Modalità Carico: 20vs20 in un corsa contro il tempo

Alle prime luci di questa mattina ha finalmente preso il via la Stagione 4 Reloaded in Call of Duty: delle novità introdotte in Black Ops Cold War ne abbiamo già parlato, qui ci concentreremo sulle aggiunte che hanno riguardato l'esperienza free-to-play di Warzone.

L'aggiornamento di mezza stagione ha il pregio di aggiungere a Warzone la prima modalità a obiettivi della sua storia, Carico. Ispirata ad altre modalità classiche di Call of Duty (come Guerra di Call of Duty WWII), Carico mette due squadre da 20 giocatori l'una contro l'altra in una corsa contro il tempo alla raccolta di importanti informazioni. Se il team d'attacco riesce a scortare il veicolo lungo tutti i checkpoint entro il tempo limite, vince la partita. La squadra in difesa non solo può colpire gli attaccanti sul veicolo per rallentarli, ma può anche comprare e costruire ostacoli per bloccare il veicolo. Gli Operatori possono usare il proprio equipaggiamento personalizzato.

In Warzone arriva anche una nuova Serie di uccisioni, la Torretta Robot: come in Black Ops Cold War e Modern Warfare, la Torretta robot scansiona un'area di quasi 180 gradi di fonte a sé per individuare e annientare i nemici. Rimane in azione per un minuto prima di collassare con un'esplosione non letale.

L'aggiornamento della Stagione 4 - noto come Patch 1.39 - ha dato il via all'evento Bluprint Blitz: i giocatori sono chiamati a completare due Contratti regolari per generare il nuovo Contratto Contrabbando, che ricompensa con un Blueprint permanente dell’arma e un carico di denaro. A Verdansk possono inoltre imbattersi nelle Porte Rosse, che li trasportano in luoghi ignoti e misteriosi. A queste aggiunte vanno ad unirsi anche numerosi bug fix, miglioramenti all'interfaccia e bilanciamenti alle numerose armi provenienti dai due capitoli premium. L'AK-47 di Black Ops Cold War e il Fucile d'Assalto Bravo di Modern Warfare, ad esempio, hanno visto diminuire il moltiplicatore per i colpi alla testa e al torso, mentre il FFAR 1 adesso infligge meno danni (i minimi sono passati da 25 a 23, i massimi da 27 a 25). Altri dettagli potete scoprirli consultando il changelog ufficiale. Prosegue, intanto, la caccia ai cheater di Call of Duty Warzone.