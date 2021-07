COD Warzone: la Stagione 4 Reloaded è 'il più grande update di bilanciamento', per Raven

Con il lancio dell'aggiornamento che ha dato inizio alla Stagione 4 Reloaded di COD Warzone e Black Ops Cold War, i ragazzi di Raven Software hanno illustrato gli interventi compiuti nel bilanciamento del gameplay descrivendo l'ultima patch come "il più grande update mai pubblicato".

La software house del Wisconsin snocciola tutti gli interventi compiuti con l'importante aggiornamento che sancisce la nuova fase della Stagione 4 di COD Warzone e Black Ops Cold War partendo dalla constatazione che "è importante notare che tutte le regolazioni che abbiamo effettuato nel bilanciamento delle armi non sono state compiute 'alla cieca'. Quando apportiamo questo genere di modifiche, lo facciamo tenendo conto del fatto che potrebbero sembrare cambiamenti piuttosto drastici, ma sono tutti interventi necessari per garantire un aumento graduale del TTK per diverse categorie di armi".

Il parametro citato da Raven, il TTK, è un fattore determinante per tutti gli sparatutto (specie per quelli competitivi e votati al multiplayer): il Time to Kill indica infatti la velocità con cui è possibile abbattere un nemico utilizzando una determinata arma.

A detta di Raven, i cambiamenti al TTK su cui si baseranno gli interventi di bilanciamento del gameplay di Call of Duty Warzone che stanno già avendo luogo coinvolgeranno soprattutto i moltiplicatori del danno arrecato dai colpi al busto: "I moltiplicatori dei danni al busto sono stati uno degli obiettivi principali di questo update, in funzione della frequenza dei colpi inferti in questa determinata area del corpo nelle partite. Abbiamo perciò ridotto il moltiplicatore del danno al busto per porre maggiore enfasi sulla precisione, una mossa che riteniamo sia salutare per il gioco".

I giocatori di COD Warzone, quindi, d'ora in avanti saranno incentivati a colpire gli avversari alla testa o agli arti per arrecare il maggior quantitativo di danni nel minor tempo possibile. I nerf al danno del fucile d'assalto C58 o del FARA 83 sperimentati dai giocatori dopo aver aggiornato COD Warzone e Black Ops Cold War alla Stagione 4 Reloaded, di conseguenza, sono destinati a rimanere tali e ad estendersi ad altre tipologie di armi con i prossimi update, sempre in funzione del bilanciamento al gameplay descritto da Raven con le modifiche apportate al TTK.