COD Warzone Stagione 5: avvistato un missile in cielo, colpirà lo stadio?

Mancano pochissimi giorni all'inizio della Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, fissata per mercoledì 5 agosto, e prevedibilmente i giocatori non stanno più nella pelle. Il trailer della nuova season ha fornito un assaggio sui nuovi contenuti, ma non ha dato risposta alla domanda che tutti si stanno ponendo: lo stadio verrà aperto?

I giocatori sono convinti che una delle più importanti modifiche della Stagione 5 interesserà Call of Duty Warzone e avrà a che fare con lo stadio di Verdansk. La teoria più accreditata prevedeva la distruzione della struttura, mentre un recente indizio diffuso da Infinity Ward ha invece lasciato intendere che lo stadio potrebbe invece aprire i battenti.

Ad aggiungere ulteriore pepe alla faccenda ci ha pensato uno strano avvistamento: alcuni giocatori di Call of Duty Warzone affermano di aver avvistato un missile in cielo nella zona dello stadio. L'ordigno non è visibile a tutti quanti e, come se non bastasse, scompare tra una partita e l'altra. Per fortuna c'è chi è riuscito ad effettuare uno screenshot, come potete vedere in calce a questa notizia. L'apparizione ha quindi dato manforte ad una teoria cumulativa, secondo la quale lo stadio verrà colpito e parzialmente distrutto dal missile, divenendo così accessibile a tutti i giocatori. Secondo voi è plausibile?

Per fortuna, non dovremo attendere ancora molto per scoprire come andrà a finire. La Stagione 5 prenderà il via mercoledì 5 agosto, e secondo altri indizi potrebbe anche introdurre un treno in movimento sulla mappa di Call of Duty Warzone.