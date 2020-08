COD Warzone, Stagione 5: come ottenere una maschera antigas d'oro

Con l'avvento della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare sono state diverse le novità che hanno fatto il proprio debutto nel gioco e tra queste troviamo lo Stadio. È proprio in questa nuova area di gioco che è possibile recuperare una particolare tipologia di maschera antigas.

Per chi non lo sapesse, le maschere antigas sono uno strumento fondamentale nella battle royale dello sparatutto Activision, poiché consentono di sopravvivere per una manciata di secondi all'interno della nube di gas verde che occupa una percentuale della mappa sempre maggiore nel corso di una partita. La durata di una normale maschera è davvero ridotta, ma quelle d'oro che si possono recuperare nello Stadio sono molto più resistenti e sono in grado di tenere in vita il giocatore nel gas dai 40 secondi al minuto.

Questo oggetto leggendario non può però essere recuperato in giro e l'unico modo per entrare in possesso della maschera è accedere ad una delle tre camere blindate dello Stadio. Per aprire le porte delle stanze in questione è necessario recuperare all'interno della nuova area di gioco una delle tre tessere magnetiche il cui codice sta ad indicare la camera che possono aprire:

P2-16: Parcheggio

Parcheggio EL-21: Secondo piano

Secondo piano CL-19: Primo piano

Se non avete voglia di andare in giro per lo stadio, solitamente affollato, potete sempre recuperare una maschera facendo fuori un altro giocatore che la indossa, dal momento che alla morte lascia cadere tutto l'equipaggiamento in suo possesso.