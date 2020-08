COD Warzone, Stagione 5: come recuperare i 4 documenti della sfida "Squadra Perduta"

Con la Stagione 5 di Call of Duty Warzone sono arrivate anche delle nuove missioni legate alle "Informazioni", una particolare tipologia di sfide che richiedono di spostarsi in specifici luoghi della mappa alla ricerca di documenti. Scopriamo insieme come fare per trovare tutti e quattro i collezionabili in giro per Verdansk.

Ecco di seguito la posizione dei documenti utili al completamento della missione "La Squadra Perduta":

Intel #1: Nei sotterranei dell'aeroporto di Verdansk. Il documento si trova nella parte più esterna dell'area e si ottiene interagendo con una delle varie radio ammassate su alcune casse.

Intel #2: A sud-ovest del Superstore. Per ottenere il documento dovete entrare nel piccolo edificio con il tetto di colore rosso, trovate l'oggetto in mezzo a dei fogli caduti a terra, nell'angolo di una stanza.

Intel #3: Recatevi a Downtown e cercate l'elicottero distrutto a sud-ovest dell'edificio principale dell'area. Il documento si trova all'interno del velivolo.

Intel #4: Questo è il più difficile, dal momento che richiede di salire su tre diverse torri radio ed interagire con il dispositivo situato in alto in una sola partita: la prima si trova a sud di TV Station, il secondo ad ovest di Promenade e l'ultimo a sud-ovest di Port.

Se state faticando a trovare i documenti, vi suggeriamo di dare un'occhiata al filmato che trovate qui sopra, nel quale è possibile vedere il luogo esatto di ogni singolo oggetto.

