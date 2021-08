COD Warzone Stagione 5, le novità: Operatrice Kitsune, nuovo Gulag e molto altro

Dopo aver aperto le danze con il trailer cinematografico della Stagione 5 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Treyarch e Raven Software sono finalmente scese nei dettagli svelando tutto ciò che i giocatori potranno aspettarsi nel corso della nuova stagione contenutistica, che prenderà il via il 12 agosto.

In questa sede ci concentreremo sulle novità di Call of Duty Warzone, la costola free-to-play dell'esperienza, che condividerà con il capitolo premium i nuovi operatori Kitsune (un'esperta di cybersecurity e ladra di livello mondiale proveniente dal Giappone), Stryker (il meglio che possono offrire le US Special Forces) e Hudson (il vecchio collega di Adler). Kitsune sarà disponibile fin dal lancio della Stagione 5, gli altri arriveranno successivamente.

La Stagione 5 introdurrà immediatamente tre nuove armi - il fucile d'assalto EM2 (gratis in Black Ops Cold War, Tier 15 del Battle Pass in Warzone), l'SMG TEC-9 (gratis in Black Ops Cold War, Tier 31 del Battle Pass in Warzone) e l'arma melee Cane, mentre durante la season arriverà anche l'arma secondaria Marshal. I giocatori avranno a disposizione anche due nuovi perk: Combat Scout, che evidenzia in arancione i nemici sotto tiro; Tempered, che rinforza le piastre dell'armatura (ad un giocatore ne basteranno due per considerarsi completamente protetto da un'armatura). A Verdansk compariranno nuovi punti d'interesse, ossia le Mobile Broadcast Stations (una rete di stazione di trasmissione costruita per diffondere il messaggio di Stitch, che plagia le menti degli ascoltatori) e un'altra ancora avvolta nel mistero.

Non è ancora finita! Raven Software ha anche preparato una nuova esperienza Gulag, che stavolta si svolgerà sulla mappa Rush di Call of Duty Black Ops 2. Potete già impratichirvi giocando la mappa nel multiplayer di Black Ops Cold War. Nel corso della stagione verrà inoltre introdotta la modalità Clash, l'erede di Rumble che metterà due squadre da 50 giocatori una contro l'altra. Il limite dei punti sarà 200, il respawn sarà infinito e i Loadout di partenza saranno abilitati. Segnaliamo, infine, che Raven Software sta preparando anche un evento di mezza stagione, che potrebbe avere qualcosa a che fare con le nuove Mobile Broadcast Stations.