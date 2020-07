COD Warzone, la Stagione 5 rivoluzionerà la mappa? Si parla di un treno!

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone è entrata nel vivo con il lancio dell'aggiornamento Reloaded, e mentre i giocatori affrontano la nuova modalità per 200 partecipanti hanno già cominciato a circolare delle voci sulla Stagione 5.

Secondo Video Games Chronicle, che afferma di essere in contatto con alcune "persone coinvolte nello sviluppo del gioco", la Stagione 5 rivoluzionerà profondamente Verdansk, la mappa del Battle Royale. Tanto per cominciare, sembra che i giocatori potranno visitare gli interni del grande stadio da football, senza usufruire di glitch e simili. Sarebbe anche prevista l'introduzione di un treno pieno di loot e in perenne movimento, come in Apex Legends! Si ritiene inoltre che i cambiamenti della Stagione 5, come la comparsa dei bunker e della testata nucleare nei mesi scorsi, facciano parte di una più grande meta-narrativa che culminerà con l'annuncio del prossimo Call of Duty, che gli ultimi rumor identificano come Black Ops Cold War. Sarà davvero così? Possibile, visto che Activision intende rendere Call of Duty Warzone una costante per tutti i prossimi capitoli della serie, anche quelli in arrivo su PS5 e Xbox Series X.

L'inizio della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare è previsto agli inizi di agosto. Fino ad allora, potete continuare a divertirvi con i contenuti della Stagione 4 Reloaded.