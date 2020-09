Cod Warzone Stagione 5: la seconda parte della missione Squadra Perduta

Scopriamo insieme tutti i passaggi necessari per seguire le tracce lasciate da Ghost nella mappa di Verdansk di Call of Duty Warzone, che ci rivelano come ha fatto il terrorista Imran Zakhaev a rimanere nascosto. La missione si chiama "Vecchie ferite".

Dopo la missione di inizio stagione, Squadra Perduta, è arrivata la seconda parte delle Informazioni da scovare in giro per la mappa del Battle Royale per capire come ha fatto il cattivone Zakhaev a sfuggire ai servizi segreti. Alla fine della catena di indagini troverete le tracce di Frank Wood, il personaggio di Black Ops adesso giocabile grazie al pre-order del nuovo capitolo della serie.

La sesta settimana della Stagione 5 di Warzone prevede il recupero di ben 5 informazioni, tutte situate all'interno della Prigione. Scopriamo quali sono.

Intel #1 : la moneta lasciata da Ghost si trova sulla scrivania della sala di controllo della Prigione, accanto a un computer. Potrete arrivarci risalendo tutti i sotterranei oppure, più facilmente, entrando nel castello e scendendo da una delle due scale dopo il ponte d'ingresso. Trovare il primo Intel vi ricompenserà con 2500 xp, i successivi vi garantiranno invece 5000 xp.

: la moneta lasciata da Ghost si trova sulla scrivania della sala di controllo della Prigione, accanto a un computer. Potrete arrivarci risalendo tutti i sotterranei oppure, più facilmente, entrando nel castello e scendendo da una delle due scale dopo il ponte d'ingresso. Trovare il primo Intel vi ricompenserà con 2500 xp, i successivi vi garantiranno invece 5000 xp. Intel #2 : si tratta di un codice da decifrare scritto su un foglietto di carta. Dirigetevi verso al livello B della prigione sotterranea e guardate in una cella con una finestra rivolta a sud-ovest: dentro il lavandino troverete l'indizio.

: si tratta di un codice da decifrare scritto su un foglietto di carta. Dirigetevi verso al livello B della prigione sotterranea e guardate in una cella con una finestra rivolta a sud-ovest: dentro il lavandino troverete l'indizio. Intel #3 : continuate a scendere ed entrate nel blocco docce, una zona uguale al Gulag. Salite le scale per raggiungere gli spalti, che contengono altre celle; all'interno del wc di una di esse (quella che guarda a nord) troverete un altro pezzo di carta.

: continuate a scendere ed entrate nel blocco docce, una zona uguale al Gulag. Salite le scale per raggiungere gli spalti, che contengono altre celle; all'interno del wc di una di esse (quella che guarda a nord) troverete un altro pezzo di carta. Intel #4 : questo indizio vi richiede di salire fino in cima al blocco centrale della Prigione, dov'è situato l'ufficio un tempo usato da Zakhaev in persona. La stanza si trova proprio sotto le torri centrali. L'indizio è proprio sulla scrivania, all'interno di un libro.

: questo indizio vi richiede di salire fino in cima al blocco centrale della Prigione, dov'è situato l'ufficio un tempo usato da Zakhaev in persona. La stanza si trova proprio sotto le torri centrali. L'indizio è proprio sulla scrivania, all'interno di un libro. Intel #5 : dopo aver appreso che del materiale nucleare è stato spostato sottoterra e che un prigioniero misterioso è stato lasciato nella cella A3, potete dirigervi nuovamente verso le celle. Raggiungete il blocco A, all'interno della cella n°3 troverete una cassa, entrando a sinistra. Apritela per ottenere l'ultima informazione e completare la missione.

: dopo aver appreso che del materiale nucleare è stato spostato sottoterra e che un prigioniero misterioso è stato lasciato nella cella A3, potete dirigervi nuovamente verso le celle. Raggiungete il blocco A, all'interno della cella n°3 troverete una cassa, entrando a sinistra. Apritela per ottenere l'ultima informazione e completare la missione. Intel #6: questo ultimo passaggio è un vero e proprio easter egg. L'ultimo indizio infatti reca la scritta "Non morirò come traditore" su uno schizzo di mappa che rappresenta il confine nord-est di Verdansk, nel settore I4. La X indica una roccia appena fuori dai confini del gioco su cui è possibile trovare lo zaino di Frank Woods, uno dei protagonisti di Call of Duty Black Ops.

Avete già dato un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Black Ops Cold War?. Vi ricordiamo inoltre che tra pochi giorni, il 9 settembre, è previsto il primo reveal della modalità multigiocatore di COD Black Ops legata a quanto pare anche al Battle Royale Warzone.