COD Warzone, Stagione 5: alcuni utenti PS4 possono già scaricare la patch

La Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare non è ancora stata ufficialmente pubblicata, ma sembra che alcuni fortunati utenti che possiedono il gioco su PlayStation 4 possano già avviare il pre-load del corposo aggiornamento.

L'update in questione, come ipotizzato da alcune dichiarazioni degli sviluppatori di COD Warzone, pesa infatti poco più di 36 GB e grazie a questa iniziativa tutti i giocatori potranno iniziare a giocare sin dal lancio della Season 5 senza dover aspettare che la console termini il lungo processo di copia dei file al termine del download. Al momento non è chiaro se questa possibilità verrà data ai soli possessori della console Sony o se si tratti di un processo che, ad ondate, coinvolgerà anche gli utenti Xbox One e PC. Per scoprirlo bisognerà attendere il tardo pomeriggio, quando l'aggiornamento potrebbe finalmente arrivare anche sulle altre piattaforme.

Una possibilità del genere farebbe molto comodo anche agli utenti che giocano attraverso Battle.net, i cui download negli ultimi mesi sono affetti da alcune problematiche che rendono incredibilmente lenti gli aggiornamenti dello sparatutto.

Sapevate che il successo di COD Warzone ha fatto salire alle stelle il valore delle azioni Activision?