COD Warzone Stagione 5: Verdansk pronta a esplodere, per i dataminer

Mentre aleggia già nell'aria la promessa del più grande update di sempre per Call of Duty: Warzone in occasione del lancio del nuovo capitolo principale della serie COD, il battle royale si prepara a vivere una nuova fase.

Si avvicina infatti il momento del debutto della Stagione 5 della produzione Activision, che porterà con sé una nuova selezione di contenuti. In attesa di poter testare il tutto con mano, la community si interroga sulla natura dell'evento in-game che segnerà la fine dell'attuale Stagione 4 di Call of Duty: Warzone. A provare ad offrire riposta in tal senso è la sempre attivissima schiera di dataminer al lavoro sul codice di gioco.

Tra questi ultimi, in particolare, il noto utente "Alaix COD" ha di recente condiviso un'interessante suggestione. Come si può verificare dal Tweet disponibile in calce a questa news, il dataminer haa infatti individuato un riferimento che pare suggerire incandescenti novità per Verdansk. La mappa pare destinata a mutare con l'arrivo della Stagione 5, con un evento che dovrebbe condurre ad una o più esplosioni per l'area!



Per scoprire se tale previsione si rivelerà esatta, non sarà necessario attendere molto: il lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone avrà infatti luogo il prossimo 12 agosto.