COD Warzone e strani bug: le armi spariscono dalle mani dei giocatori

L'universo digitale del battle royale legato al franchise di Call of Duty è ancora ricco di misteri: solo recentemente, ad esempio, la community ha iniziato a sospettare che il movimento dei volatili presenti in-game possa svelare la posizione dei giocatori di COD Warzone.

La community attiva sul titolo free to play tuttavia non discute soltanto dei dettagli presenti nel titolo, ma cerca di condividere informazioni legate anche a eventuali malfunzionamenti. In questo quadro, il noto forum Reddit è spesso la piattaforma preferita dai giocatori per condividere segnalazioni legate a bug di Call of Duty: Warzone.

Ebbene, proprio recentemente si sono moltiplicate le segnalazioni legate all'improvvisa scomparsa delle armi dalle mani dei giocatori! Il fenomeno sembra essere legato alla procedura di salvataggio dei propri compagni di squadra. Se interrotti durante l'azione, infatti, vi è la possibilità di non riuscire più ad avere accesso al proprio arsenale, restando dunque inermi di fronte all'attacco degli avversari. L'inconveniente, inoltre, sembra colpire in taluni casi anche i giocatori soccorsi, che una volta tornati attivi in partita si ritrovano privi di armi con cui agire. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un esempio del bug in azione: vi è mai capitato?



Proprio recentemente, la community ha chiesto al team di sviluppo di rendere il sistema di salvataggio di COD Warzone più simile a quello di Fortnite.