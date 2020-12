COD Warzone e streamer: colpito in-game, scarica un caricatore fuori dalla finestra

Mentre prosegue la Stagione 6 di COD Warzone e Modern Warfare, uno streamer attivo sula battle royale free to play attira su di sé l'attenzione della community videoludica.

Le ragioni non sono di certo meritevoli, poiché ad attirare l'interesse del pubblico è stata una spropositata e pericolosa reazione dell'individuo ad una morte in-game. Impegnato in una sessione di Call of Duty: Warzone, lo streamer attivo su Twitch è stato colpito da un avversario durante una partita trasmessa in diretta sul suo Canale. Improvvisamente, l'utente ha abbandonato la sua postazione, solo per imbracciare un'arma da fuoco. Aperta la finestra della stanza dalla quale stava conducendo lo streaming, ha dunque scaricato un intero caricatore nell'area circostante.



Quest'ultima - fortunatamente - non sembrava ospitare persone o esseri viventi, ma ciò evidentemente non riduce l'irresponsabilità e la gravità del gesto. Svuotato il caricatore, il protagonista della vicenda ha fatto ritorno alla postazione da gioco e, dopo aver posato l'arma sul tavolo, ha ripreso la partita a Call of Duty: Warzone. Il comportamento, ovviamente, viola le norme di comportamento di Twitch, ma non è chiaro se la piattaforma sia già intervenuta. La clip che immortalava l'evento è stata ad ogni modo rimossa dalle pagine di Twitch.