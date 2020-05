COD Warzone, lo streamer Summit1g non ha dubbi: è il peggior battle royale

A dispetto dell'incredibile successo di Call of Duty Warzone, il pro player e streamer di Twitch Summit1g decide di andare controcorrente per scagliarsi contro l'ultimo kolossal sparatutto gratuito di Activision.

Nel corso di una delle sue ultime, seguitissime trasmissioni Twitch su Valorant, il giocatore professionista di Counter-Strike Global Offensive non ha risparmiato critiche all'ultimo FPS free-to-play ambientato nell'universo di Call of Duty.

Incalzato dai suoi follower a offrire un parere su COD Warzone, Jaryd "Summit1g" Lazar ha spiazzato i suoi diretti interlocutori affermando senza mezzi termini che "Warzone è decisamente il peggior battle royale che esiste oggi, senza alcun dubbio". Il motivo di un simile giudizio sembra essere dovuto al layout della mappa a mondo aperto, e più precisamente alla relativa facilità con cui è possibile accedere ai tetti delle numerose abitazioni e strutture architettoniche che imperlano il paesaggio di Verdansk.

Nella registrazione dello streaming, possiamo infatti osservare Summit1g mentre esplora lo scenario di COD Warzone e viene attaccato da un giocatore appostato in cima a un edificio: abbattuto dal suo avversario, la personalità di Twitch ha chiosato in maniera sarcastica "Toh, sono stato ucciso da un tizio in cima a un tetto, chi l'avrebbe mai pensato? Ma è giusto così, se giochi a un simulatore di camping è normale trovare gente che decide di sedersi semplicemente su un tetto senza dover costruire nulla. Credo proprio che in fatto di camping, Warzone sia persino peggiore di PUBG". Anche voi la pensate come Summit1g? Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per esprimere il vostro giudizio al riguardo.