COD Warzone, il successo traina Raven: il team cresce senza freni

Con l'atteso debutto della Stagione 4 Reloaded di COD: Warzone, il battle royale gratuito firmato da Ravem Software continua ad essere protagonista di uno straordinario successo, capace di trainare la crescita della software house.

Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il team di sviluppo di casa Activision si è reso protagonista di una continua campagna di assunzioni, nel tentativo di soddisfare la continua domanda di nuovi contenuti da parte di una community sempre più ampia. Secondo un'interessante analisi condotta dalla redazione di VGC, le dimensioni di Raven Software sarebbero cresciute notevolmente.

Oltre 100 sviluppatori si sarebbero infatti uniti al team negli ultimi dodici mesi, con professionisti dai trascorsi in team del calibro di Bungie, Guerrilla Games, 343 Industries, Epic Games, Naughty Dog, Bluepoint, Ubisoft e molti altri. Tra questi, si contano almeno 12 producer, circa 40 programmatorie tester, oltre 30 artisti e animatori, e 10 designer. In aggiunta, al momento vi sarebbero ancora oltre 40 posizioni vacanti presso la software house.

Se si guarda ai dati relativi a pochi anni fa, la crescita di Raven Software diventa immediatamente evidente. Nel 2015, ad esempio, il team contava circa 150 persone, mentre nel 2020 lo studio vantava un personale di circa 250 professionisti. Nell'ultimo anno, le nuove assunzioni hanno portato il totale a 350, con la chiusura delle posizioni al momento ancora aperte che potrebbe presto portare alla costituzione di uno studio di ben 400 persone, tutte dedicate a Call of Duty: Warzone e a funzioni di supporto per i capitoli principali della serie Activision.

Al momento, aggiunge VGC, ogni team parte della compagnia starebbe offrendo in qualche misura un contributo alla serie COD. Tra questi, lo ricordiamo, figura sicuramente Toys For Bob, in seguito all'annuncio condiviso dallo studio nella primavera di quest'anno.