COD Warzone supera i 15 milioni di giocatori dopo i primi 3 giorni dal lancio

L'esplosione del fenomeno battle royale sembra aver investito in pieno anche la recente new entry nel settore dei giochi free-to-play: Call of Duty: Warzone.

Ambientato nell'universo narrativo del già apprezzato Call of Duty: Modern Warfare, il battle royale vede contrapporsi sul campo ben 150 giocatori, pronti a contendersi l'ambito titolo di last man standing. Annunciato ufficialmente il 9 marzo e divenuto giocabile a partire dal giorno immediatamente successivo, Call of Duty: Warzone ha saputo catalizzare su di sé l'attenzione di un vasto numero di appassionati. In sole 24 ore, infatti, ha attirato oltre 6 milioni di utenti. Ma non solo, è stato da poco ufficializzato che il battle royale ha raccolto oltre 15 milioni di giocatori nelle prime 72 ore sul mercato!



Ad offrire un interessante paragone legato a queste cifre è il noto analista Daniel Ahmad, che confronta il fenomeno COD ad Apex Legends e Fortnite: Battaglia Reale. Dopo 3 giorni, il primo contava circa 10 milioni di giocatori, mentre il secondo aveva impiegato circa due settimane per raggiungere una community delle medesime dimensioni.



Il fenomeno è probabilmente destinato a crescere ulteriormente e il team di sviluppo a già confermato di avere in serbo interessanti novità e ampliamenti per Call of Duty: Warzone.