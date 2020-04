COD Warzone supererà presto Fortnite secondo gli analisti

Il successo di Fortnite in questi anni è stato a dir poco esplosivo coinvolgendo oltre 250 milioni di giocatori in tutto il mondo, tuttavia il Battle Royale di Epic sta vivendo un momento di stanca (sebbene resti il leader del settore) e secondo gli analisti presto Call of Duty Warzone potrebbe raggiungerlo e superarlo.

Secondo una analisi effettuata dall'agenzia Piper Sandler interpellando oltre 5.200 studenti in Nord America, Call of Duty Warzone è diventato rapidamente molto popolare e il sorpasso su Fortnite potrebbe essere solo questione di tempo.

Fortnite resta ad oggi il titolo più popolare presso i teenager americani con il 39% dei giovani che gioca almeno una volta al giorno, questo numero è però in calo rispetto al 54% registrato nel marzo 2019. Call of Duty Warzone ha raggiunto quota 30 milioni di giocatori attivi in dieci giorni, generando numeri simili a quelli di Apex Legends, capace di attirare 25 milioni di giocatori nella settimana di lancio.

Difficile al momento dire come andranno le cose ma secondo Piper Sandler Warzone riuscirà presto a diventare il Battle Royale più giocato in assoluto grazie all'ottimo supporto post lancio garantito da Activision ed alla popolarità del brand Call of Duty.