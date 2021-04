COD Warzone: il supporto durerà ancora anni, già partiti i lavori per la Stagione 6

COD Warzone è in queste ore in un periodo di transizione, al termine del quale scopriremo finalmente il futuro del Battle Royale di Activision. L'evento del finale della Stagione 2 ha visto Verdansk essere rasa al suolo da un missile nucleare, e gli appassionati sono in attesa che gli sviluppatori mostrino la nuova mappa di gioco.

Dato l'esplosivo successo dello shooter free-to-play, Activision ha intenzione di continuare a supportare attivamente Warzone con nuovi contenuti. I giocatori possono aspettarsi costanti novità per gli anni a venire, come confermato in una recente intervista concessa al The Washington Post da Infinity Ward, software house che continua a supervisionare il lavoro svolto da Raven Software:

"Alcune cose che vogliamo fare in termini di modalità, o di ambientazione, richiedono più tempo", le parole di Dave Stohl, co-leader di Infinity Ward, studio autore di Modern Warfare 2019 e della prima versione di COD Warzone. "Quindi devono per forza di cose essere pianificate per il futuro. Ma abbiamo in mente un programma che si dipanerà per diversi anni. E vi dirò questo: stiamo facendo delle cose straordinarie per riuscire a superare quanto già visto sinora".



Con tutta probabilità, Warzone cambierà volto di anno in anno all'uscita di ogni nuovo capitolo della serie di Call of Duty: se inizialmente abbiamo avuto un focus su Modern Warfare, adesso stiamo assistendo al passaggio definitivo a Cold War, e nel 2022 ci si aspetta una transizione verso il vociferato nuovo episodio della saga sviluppato da Sledgehammer.

Stasera ci sarà l'ultimo Atto dell'evento apocalittico che ha colpito Verdansk, e al termine del quale scopriremo la nuova mappa del Battle Royale.