COD Warzone: svelata la principale novità della Stagione 4

Il Narrative Director di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, si è concesso ai microfoni di GamerGen per anticipare una grande sorpresa della Stagione 4 di Call of Duty Warzone.

L'autore della software house californiana interna ad Activision che, insieme agli studi Raven Software, sta dando forma all'esperienza battle royale di COD Warzone, decide infatti di riprendere gli ultimi rumor e le teorie della community per spiegare che "i giocatori hanno giò scoperto che cì'è un'altra parte di Verdansk che non hanno ancora visto. Hanno trovato degli indizi e sanno che questa città nasconde molto più di quello che si riesce a vedere attualmente".

Kurosaki si riallaccia poi all'inizio della prossima fase ingame di Call of Duty Modern Warfare e Warzone per dichiarare che "la quarta Stagione svelerà alcuni di questi misteri e permetterà ai giocatori di accedervi. Mentre la battaglia di Verdansk continuerà, le cose si faranno più disperate. Ci saranno sempre più combattenti che saranno inviati sul campo di battaglia per invertire questa tendenza e siamo molto entusiasti di vedere i nostri giocatori unirsi a questi grandi guerrieri mentre continueranno a combattere".

L'attuale Stagione 3 di COD Modern Warfare e Warzone è partita l'8 aprile e, seguendo la tempistiche degli sviluppatori che prevedono il passaggio a una nuova fase ingame ogni otto settimane circa, dovrebbe concludersi a inizio giugno. Guardando al futuro, invece, sempre grazie alle parole pronunciate da Kurosaki sappiamo già che COD Warzone arriverà su PS5 e Xbox Series X.