COD Warzone: gli sviluppatori confermano che la vecchia Verdansk non tornerà

Nel corso delle ultime ore la mappa di Call of Duty Warzone è stata rasa al suolo da una potente testata nucleare la cui esplosione ha riavvolto il tempo. Le conseguenze di questo avvenimento sono ben visibili nel free to play, la cui arena principale è ora ambientata nel 1984 e propone quindi una Verdansk completamente nuova.

Se vi state chiedendo di un eventuale ritorno alla vecchia Verdansk, sappiate che la risposta è un categorico no. A confermarlo è il creative director di Raven Software, Amos Hodge, il quale ha ribadito nel corso di una recente intervista che la decisione presa dal team di sviluppo sia definitiva e che l'attuale mappa di Warzone sia destinata a restare a lungo nello sparatutto.

Ecco di seguito le parole dello sviluppatore:

"I giocatori non torneranno mai più a visitare la Verdansk ambientata ai giorni nostri. Per noi si tratta di un'opportunità grazie alla quale abbiamo potuto aggiornare tutti i glitch della mappa e migliorare così l'esperienza di gioco per gli utenti."

Da queste parole possiamo intuire che l'approccio di Activision al gioco sia molto simile a quanto visto negli ultimi anni con Fortnite Battaglia Reale, che a differenza di Apex Legends propone un'unica mappa che viene modificata nel tempo con nuovi punti d'interesse e piccoli accorgimenti a quelli già esistenti.

A proposito di modifiche alla mappa, avete già dato un'occhiata a tutte le novità della Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone?