COD Warzone: sviluppatori pensano a rotazione mappe, ma c'è un grosso problema

Mentre la community continua a polemizzare in merito alla necessità di “feet cam” per stanare gli streamer che usano i cheat, gli sviluppatori di Call of Duty Warzone hanno confermato all’utenza che stanno lavorando sulla rotazione delle mappe dandole “priorità assoluta”. Questa feature, però, è bloccata da grossi problemi tecnici.

Come ben sappiamo, sin dall’uscita del Battle Royale di casa Activision abbiamo potuto giocare su due mappe: Verdansk, la prima e iconica ambientazione, e Caldera, la piccola isola che ha sostituito definitivamente l’originale. Tuttavia, parte della comunità sta chiedendo a gran voce la disponibilità di entrambe le mappe attivando la loro rotazione: questa feature sarebbe già stata approvata dagli sviluppatori, se non fosse per un particolare problema giudicato “folle”.

A parlarne è stato il Creative Lead Josh Bridge, il quale ha chiarito come il problema sia costituito dalle dimensioni del download: “Le dimensioni di installazione e reinstallazione sono folli. Se tirassimo fuori Caldera e dicessimo, ok, torniamo a Verdansk, questo potrebbe essenzialmente comportare il download di quasi l’intero gioco. Immaginatevi con entrambe le mappe”. L’intera community è a conoscenza di questo problema, specialmente coloro che si trovano costretti ad attendere ore o persino giorni affinché Warzone si aggiorni con le consuete patch, soprattutto quelle legate ai contenuti della Season in corso. Anzi, ciò ha portato alla naturale perdita di giocatori.

L’attenzione degli sviluppatori è quindi posta su questo dilemma: allungare i tempi di download a ogni aggiornamento, potenzialmente perdendo utenti nell’offrire la rotazione delle mappe, o lasciare un unico ambiente di gioco? Staremo a vedere come si evolverà la situazione in futuro.

Nel mentre, ci si prepara all’ingresso di Snoop Dogg come Operatore di Warzone.