COD Warzone: Tfue svela i suoi comandi preferiti per vincere facile al battle royale

Nel corso di uno dei suoi ultimi streaming, l'ormai celebre creatore di contenuti Tfue ha condiviso la sua mappa di comandi preferita e le sue impostazioni grafiche ideali per vincere facile nelle battaglie online di Call of Duty Warzone.

Il famoso streamer di Fortnite Capitolo 2, ma anche di Destiny 2 e di tanti altri videogiochi votati al multiplayer, ha suggerito a tutti coloro che desiderano diventare pro player di Call of Duty Warzone di abbandonare i controller e di utilizzare il binomio mouse / tastiera per acquisire una migliore precisione e reattività nei movimenti e nella mira.

Eccovi allora la doppia lista i comandi preferiti di Tfue a COD Warzone e le impostazioni grafiche scelte per aumentare le proprie possibilità di vittoria nel battle royale di Activision:

COD Warzone: mappa dei comandi di Tfue

Movimenti classici: tasti W, A, S, D

Usa / Interagisci: F

Accovacciarsi: C

Inginocchiarsi: Ctrl sinistro

Salta: Spazio

Corri: Shift sinistro

Modifica la telecamera: V

Modifica la modalità di fuoco: B

Ricarica: B

Colpisci / Zoom: Caps Lock

Corsa automatica: H

Mappa: M

Classifica / Inventario: Tab

Mirare verso il basso: Tasto destro del mouse

Potenziamenti da campo: X

Equipaggiamento letale: G

Equipaggiamento tattico: Q

Corazza: 4

COD Warzone: impostazioni grafiche di Tfue

Modalità del display: Schermo intero

Refresh rate: 240 Hz

Risoluzione display: 1920x1080

Risoluzione del render: 100

Aspect Ratio: automatico

Field of View: indipendente

Luminosità: 50.00

Risoluzione delle texture: Alta

Filtro anisotropico delle texture: Alta

Qualità dei particellari: Alta

Impatto dei proiettili: Abilitato

Tessellation: Near

Risoluzione delle ombre nella mappa: Bassa

Occlusione ambientale: Disabilitata

Luminosità degli effetti particellari: Bassa

Anti-Aliasing: FILMIC SMAA 1X

Profondità di campo: Abilitata

Motion Blur del mondo: Disabilitata

Motion blur delle armi: Disabilitata

Filtro: 1.00

Grana del filtro: 0.00

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate delle impostazioni della grafica e dei comandi di Tfue per le sfide multiplayer di Call of Duty Warzone. Qualora ve la foste persa, vi riproponiamo anche la scheda realizzata da Bugha con i comandi per vincere facile a Fortnite.