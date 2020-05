COD Warzone, tonano in volo gli elicotteri! Cambio Playlist anche per COD Modern Warfare

Activision ha assicurato che nel prossimo futuro ulteriori investimenti porteranno nuovi contenuti in Call of Duty: Warzone. In attesa di saperne di più, ecco gli ultimi cambiamenti introdotti in COD: Warzone e COD: Modern Warfare.

Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale, il team di Infinity Ward conferma infatti l'introduzione di diversi aggiornamenti per i due grandi rappresentanti dell'universo di Call of Duty. Per quanto riguarda il titolo free to play, diverse le novità introdotte: tra queste ultime spicca comunque sicuramente la decisione di ripristinare la possibilità per i giocatori di utilizzare gli elicotteri. I velivoli di COD Warzone erano stati disabilitati alcuni giorni fa, ma sono dunque ora nuovamente accessibili. Non si tratta però dell'unico cambiamento introdotto nel gioco gratuito: all'interno delle Playlist, Battle Royale Solo è infatti stato sostituito da Battle Royale Stimulus Solo.



Novità anche per quanto riguarda le Playlist disponibili all'interno di Call of Duty: Modern Warfare, che accolgono alcune variazioni. Nello specifico, la modalità Shipment 24/7 è stata ufficialmente sostituita con la modalità Shipment 10v10. Un'ulteriore opzione si aggiunge infine alle scelte a disposizione della community di COD: Modern Warfare. All'interno delle Playlist attive nello shooter è infatti stata aggiunta la modalità 3v3 Gunfight Knives Only.