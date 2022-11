COD Warzone torna disponibile con un nuovo nome e modalità rimosse

Con il lancio Call of Duty Warzone 2.0, Activision ha sospeso per 12 giorni i servizi dell'originale COD Warzone. Come promesso, il Battle Royale che ha fatto la fortuna della compagnia dal 2020 in poi è tornato in vita, ma non sarà più come tutti lo abbiamo sempre conosciuto.

Activision ha dichiarato che questa pausa serviva a garantire che Warzone 2.0 avesse un lancio regolare e che il suo staff avesse del tempo libero per celebrare il Ringraziamento. In Warzone Caldera - ovvero il titolo con cui è stato rinominato il gioco - tutti i progressi, i contenuti del Battle Pass e gli acquisti saranno disponibili solo in quel gioco, mentre tutti i punti COD che i giocatori hanno eventualmente conservato verranno trasferiti in Warzone 2.0.

In termini di gameplay e contenuti, Activision ha affermato che ci sarà una "playlist battle royale standard", ma Rebirth Island e Fortune's Keep sono stati entrambi rimossi, privando così gli utenti della possibilità di godersi un'esperienza su scala meno estesa rispetto a Caldera. Activision ha affermato che i fan delle mappe più ristrette riceveranno delle interessanti novità in Warzone 2.0. Il publisher offrirà inoltre a tutti i giocatori di OG Warzone "alcuni oggetti" da utilizzare in Warzone 2.0 come ringraziamento per il loro supporto nel corso degli anni.

Sulle nostre pagine trovate tutte le novità e i contenuti della Stagione 1 di COD Warzone 2.0.