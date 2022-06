COD Warzone, torna Rebirth Island: data e orario annunciati da Raven Software

Dopo il lancio della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone Pacific, i frequentatori del free to play possono prepararsi ad un'ulteriore novità, grazie all'imminente ritorno in scena di Rebirth Island.

Dagli sviluppatori di Raven Software giunge infatti la conferma che il contenuto tornerà ad essere accessibile molto presto. Nello specifico, l'appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 30 giugno 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Con il cambio di Playlist, gli amanti dello shooter gratuito potranno tornare ad affrontarsi in Rebirth Island, senza però dover per questo rinunciare a Fortune's Keep. La mappa, infatti, continuerà comunque ad essere disponibile.

Stando al programma di supporto post lancio condiviso da Raven Software, il ritorno di Rebirth Island sarà inizialmente accessibile solamente nella modalità Quads. Questo sino al prossimo giovedì 21 luglio, quando anche le modalità Solo, Duo e Trio saranno riabilitate nella Playlist di Call of Duty: Warzone Pacific. Contestualmente, Rebirth Island accoglierà anche la modalità Payload, che deve confrontarsi due formazioni da 12 giocatori. A partire dalla medesima data, le due mappe - Rebirth Island e Fortune's Keep - si alterneranno a cadenza giornaliera, nello specifico alle ore 19:00 italiane.



Tra le numerose novità dello shooter, ricordiamo anche l'ingresso di Terminator in Call of Duty: Warzone Pacific grazie ad un bundle dedicato.