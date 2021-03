COD Warzone: torna lo stim glitch, nuova ondata di ban per i cheater

Quella di oggi è stata una giornata molto particolare per Call of Duty Warzone, il popolare battle royale free to play che ha dato un altro duro colpo agli utenti che fanno uso di trucchi.

Sembra infatti che Activision abbia aggiornato il sistema anti-cheat dello sparatutto e grazie all'ultima versione di questo software è stato possibile individuare ben 30.000 furbetti, i quali sono stati immediatamente banditi da Battle.net e non potranno più infastidire gli altri giocatori. Continua quindi la guerra ai cheater da parte del colosso dell'industria videoludica, dal momento che questa è solo una delle tante ondate di ban arrivate nel corso delle ultime settimane.

A compensare questo momento di gioia per i giocatori di Call of Duty Warzone arriva però una triste notizia: lo stim glitch è tornato. Secondo alcuni giocatori, infatti, è nuovamente possibile sfruttare un problema del gioco per continuare ad utilizzare un numero illimitato di volte le iniezioni e, di conseguenza, restare nella nube di gas tossico nelle fasi finali della partita in attesa che tutti gli altri utenti falliscano miseramente nel tentativo di sopravvivere. Fortunatamente questa nuova versione dello stim glitch è più complessa da mettere in pratica ed è quindi probabile che siano di meno i giocatori che decideranno di utilizzarla nelle partite pubbliche.

In attesa di una nuova ondata di ban, già promessa da Treyarch, vi ricordiamo che Activision-Blizzard ha licenziato 50 dipendenti riducendo la sua attività negli eSport.