COD Warzone: tornano i veicoli...ma con un bug che crea muri invisibili

Dopo la disattivazione dei veicoli su Rebirth Island, il team di Raven Software al lavoro su Call of Duty: Warzone Pacific li ha reintrodotti dopo poco più di 24 ore, ma non senza altri bug. I problemi tecnici risolti inizialmente dagli sviluppatori si sono trasformati in un bug inedito che crea “muri invisibili”.

Come riportato da Dexerto e segnalato da diversi giocatori tramite il subreddit r/CODWarzone, giocando nella modalità Payload e rimanendo a bordo del camion – all’interno o all’esterno non fa alcuna differenza – non si riuscirebbe a colpire alcun nemico con qualsiasi arma, complice la presunta presenza di un muro invisibile che blocca ogni proiettile dall’essere registrato.

Le clip che sono emerse su Reddit lo mostrano chiaramente, e un esempio lo trovate in calce alla notizia: qualsiasi sia l’arma utilizzata, dai fucili da cecchino alle SMG, è davvero impossibile ottenere hitmarker e abbattere il nemico. Nei commenti, per giunta, qualcuno ha suggerito che il problema tecnico è ancora presente da quando Payload era su Verdansk e si verifica sia per chi spara dal camion all’esterno, sia per chi spara dall’esterno al camion.

Raven Software al momento non sembra avere ancora riconosciuto questo problema, ma possiamo aspettarci un fix con uno dei prossimi aggiornamenti.

Nel mentre, è già ufficiale il depotenziamento dei fucili da precisione nella Stagione 3.